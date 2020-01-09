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ألكانتارا يغادر بايرن ميونخ بشكل مفاجئ

الخميس 09/يناير/2020 - 01:11 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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غادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، معسكر فريقه الحالي بشكل مفاجئ والمُقام في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لما تبقى من الموسم الجاري.

وتوجه الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ، إلى غرفة الملابس عقب نهاية الحصة التدريبية الصباحية، مغادرًا إلى المطار للعودة إلى بلاده.

وأعلن النادي البافاري عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، عدم إكمال الدولي الإسباني لمعسكر الفريق، بعدما تقرر سفره بشكل مفاجئ.

وأوضح بايرن في بيانه أن ألكانتارا سيغادر المعسكر للتواجد بالقرب من زوجته، المتوقع أن تأتي بمولودهما الثاني خلال الساعات المقبلة.


ويستعد بايرن ميونخ الألماني لمواجهة نورمبرج يوم السبت المقبل 11 يناير الجاري، في مباراة ودية أخيرة قبل العودة لمنافسات البوندسليجا.

ويلتقي بايرن ميونخ نظيره هيرتا برلين، يوم الأحد 19 يناير الجاري، على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الألماني.
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