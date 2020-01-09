ضبط عاطل في أثناء تنقيبه عن الآثار ببولاق أبو العلا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار في عقار ببولاق أبوالعلا.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا، عن تنقيب أحد الأشخاص عن الآثار أسفل عقار، وانتقلت قوة من مباحث القسم، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه "طه. ع. ا"، 28 سنة، عاطل، ومقيم بالعقار المُشار إليه ملك والده.





وعثر بداخل العقار على حفرة قطرها 4 أمتار، بعمق 15 مترًا، وأدوات تنقيب عبارة عن سلم خشبي وبكرة حديدية وموتور لسحب المياه، ومنشار حديدي وفأس حديدية وكوريك وحبل.





بمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بالحفر بقصد التنقيب عـن الآثار، فتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.



