Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأزهر يشارك بمعرض الكتاب.. و"الشعراوي" شخصية الجناح

الخميس 09/يناير/2020 - 01:11 م
Advertisements
الجناح
الجناح
محمود الجلاد
Advertisements
يُشارِك الأزهر الشريف، للعام الرابع على التوالي، بجناحٍ خاصّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ51، يوم الأربعاء 22 يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.

ويستهدف الأزهر بمشاركته، التى تشمل أنشطة فنية وثقافية متنوعة، التواصل والحوار مع جميع فئات المجتمع، وتعريفهم بما يقوم به من جهودٍ لإرساء السلام المجتمعي، والعمل على إرساء قيَم المواطَنة والأخوة الإنسانية، ومواجهة الفكر المتطرف، من خلال العديد من الإصدارات والمطبوعات التي تعكس الفكر والمنهج الأزهرى المعتدل.

ويتميز جناح الأزهر هذا العام بإطلالة فريدة، تشمل فعاليات ثقافيّةً، وعروضًا مسرحية، وأمسيات شِعريّةً، بالإضافة لوِرَشِ عملٍ في مجالات: تعليم الرسم، والرسم الكاريكاتيري، والخط العربي والزخرفي، والأعمال اليدوية، ووِرَش رسم بورتريه. كما يُنظّم الجناحُ العديدَ من الندوات، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين؛ تتناول أهم القضايا التي تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن.

ويحتفي جناح الأزهر الشريف، هذا العام، بفضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، بعد اختياره "شخصية الجناح"، لكونه أحد أبرز الدعاة الأزاهرة المجددين، إضافة إلى جهوده العظيمة في تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة، استطاع بها الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، حتى لقب بإمام الدعاة وشيخ المفسرين.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، قاعة للندوات، وركنًا للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركنًا للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

ويشهد هذا العام تغطية متميزة لأنشطة الجناح على صفحة الأزهر على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تشمل تعريفًا بأهم الإصدارات والكتب المتاحة للقراء داخل الجناح، وتغطية شاملة لجميع الندوات وتعريفًا بالمتحدثين، وعرض الأنشطة والفعاليات بشكل يومي.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

فايلر يستقر على قلب دفاع الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز

منذ أقل من نصف ساعة

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 14 ساعة

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت في أقوال العاملين بفيلا والد إيهاب توفيق: هذا ما حدث

منذ ساعة و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة سوريا وقطر بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع رابط مباراة قطر وسوريا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 9 ساعات

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

منذ ساعة

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

منذ 35 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:05 م

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

12:38 م

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

12:53 م

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

10:03 ص

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

08:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status