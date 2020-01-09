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أول تحرك لـ"التضامن" بشأن تحرش سائق بطفلة معاقة بالشرقية

الخميس 09/يناير/2020 - 01:05 م
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التضامن
التضامن
سمر السيد
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أكد محمد كمال، وكيل وزراة التضامن بالشرقية، أنه وجه بفحص حالة طفلة مصابة "متلازمة داون" حاول سائق "توك توك" هتك عرضها، بقرية كفر الحصر، التابعة لمركز الزقازيق؛ لبحث تقديم المساعدة الطبية والمادية للطفلة وأسرتها.

وأصدرت المديرية، بيانا أوضحت خلاله، أن الطفلة تبلغ من العمر 15 عاما وتعاني من متلازمة داون وتعيش مع أسرتها في شقة بسيطة بالإيجار قدره 350 جنيها، والأم تبلغ من العمر 59 عامًا، كانت تحصل في السابق على معاش ضماني، فئة أرامل، وتم تحويله حاليًا لمعاش تكافل بقيمة 450 جنيها شهريا.

وأضافت أنه تبين أنها تعاني من سكر وضغط وفشل كلوي، وأن الطفلة لديها ثلاث أشقاء مقيمين معهم في معيشة واحدة الأكبر مطلق ولديه أبن وابنة مريض بحساسية بالصدر ويعمل والثاني يعمل لدى تاجر في جمع الخردوات والثالث يعمل في مركز إنترنت وأثاث المنزل بسيط جدًا.

وأورد البيان، أنه تم التنبيه على رئيسة وحدة بنايوس، بعمل بحث تكافل للام واللبنة مرفق به تقرير طبي من مستشفى عام، وتم تحديد موعد الكشف الطبي المميكن للابنة، لإرساله للوزارة لفصلها من معاش تكافل واستخراج فيزا كرامة للابنة بتاريخ 15-1-2020 ومرفق صورة من خطاب الحجز، كما تم الاتفاق مع الأم في الحصول على موافقة وكيل الوزارة في الحصول على خطاب إعفاء من دفع الاشتراك لإلحاق الابنة في مركز التأهيل التابع لجمعية التأهيل بالصيادين وجاري عمل بحث موجهة للمحافظ لتوفير مسكن ملائم.

ولفت البيان، إلى أنه تم التنبيه بضرورة عمل بحث اجتماعي موجهة لجمعية الاورمان لعمل مشروع مناسب الأسرة وكذلك توفير أثاث وتم التنبيه على الأم بضرورة عمل تقرير طبي حكومي لها لعمل قرار علاج على نفقة الدولة خاص بها، حيث أنها تحتاج إسبوعيًا لحقن أسبوعي بقيمة 150 جنيها، بجانب باقي علاج الكلى والضغط والسكر كما تم التنبيه على الأم بضرورة عمل كشف طبي مميكن الابن الأكبر لعمل معاش تكافل وكرامة له حيث أنه مريض حساسية بالصدر ولديه ابن وابنة.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير امن الشرقية، تلقى إخطارا من مامور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتلقي المركز بلاغا من أسرة الطفلة "ز. ر" 13 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة "مصابة متلازمة داوون" مقيمة بكفر الحصر دائرة المركز باتهام "م. و" 19 عاما سائق "توك توك" بمحاولة استدرجها وهتك عرضها.

وتمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهم، وتم إحالته إلى النيابة، التي أصدرت قرارا بتجديد حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيق.
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