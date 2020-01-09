Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمن الجيزة يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة بأبو النمرس

الخميس 09/يناير/2020 - 01:05 م
Advertisements
قوات الأمن
قوات الأمن
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية، بقطاع أمن الجيزة، من ضبط سائق لإدارة مسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، بمركز أبو النمرس.
 
وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، قيام سائق، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع وصيانة الأسلحة النارية "من دون ترخيص"، متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته طبنجة، فرد محلي الصنع، 7 طلقات مختلفة الأعيرة، أجزاء وأدوات التصنيع، وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يستقر على قلب دفاع الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة سوريا وقطر بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع رابط مباراة قطر وسوريا

منذ حوالي 4 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 14 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

منذ ساعة

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 5 ساعات

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في أقوال العاملين بفيلا والد إيهاب توفيق: هذا ما حدث

منذ ساعة و 25 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 14 ساعة

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:05 م

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

12:38 م

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

12:53 م

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

10:03 ص

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

08:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status