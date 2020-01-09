أمن الجيزة يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة بأبو النمرس

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، قيام سائق، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع وصيانة الأسلحة النارية "من دون ترخيص"، متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته طبنجة، فرد محلي الصنع، 7 طلقات مختلفة الأعيرة، أجزاء وأدوات التصنيع، وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان المركز.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية، بقطاع أمن الجيزة، من ضبط سائق لإدارة مسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، بمركز أبو النمرس.