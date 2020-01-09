"معلومات الأزهر" يعقد اجتماعًا لمناقشة آليات التحول الرقمي

بحضور دغش محمد، رئيس قطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر، والدكتور أيمن عبد المؤمن، مدير عام مركز المعلومات، ومديري المعلومات على مستوى المناطق الأزهرية.





وأوضح رئيس قطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر، أن الأزهر الشريف يسعى إلى تغيير نماذج العمل والاستفادة من التقنيات الحديثة، لتكون أكثر إدراكًا ومرونة في العمل وقدرة على التنبؤ والتخطيط للمستقبل، مشيدًا بما قام به العاملون بمركز المعلومات على مستوى الجمهورية، كما حثهم على التطوير والتحديث فى نظم المعلومات، موضحًا أهمية دقة المعلومات والبيانات في اتخاذ القرارات السليمة فى الوقت المناسب من قبل السلطة المختصة.



وبدوره أوضح مدير عام مركز المعلومات، أن التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة، أهمها تطوير نماذج العمل، مبينًا أن التطور المذهل فى الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية سيؤدي لاختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الإنتاجية، وقدرة كبيرة في مُعالجة البيانات والذكاء الصناعي، ولا شك في أن هذه المستجدات ستعمل على اتساع نطاق التطوير والتغيير وحدوث تحولات غير مسبوقة.





وناقش العاملون بمركز المعلومات من خلال حوار مفتوح بين الجميع العقبات التى واجهتهم وكيفية تغلبهم عليها، وما تحتاجه إدارات المعلومات من بنية تحتية، ليخرج العمل بالصورة المشرفة ومن أجل رفعة الأزهر ومواكبته التطورات الحديثة.

وجاء ذلك