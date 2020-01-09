Advertisements
Advertisements
Advertisements

"معلومات الأزهر" يعقد اجتماعًا لمناقشة آليات التحول الرقمي

الخميس 09/يناير/2020 - 01:04 م
Advertisements
الإمام الأكبر
الإمام الأكبر
محمود الجلاد
Advertisements
عقد مركز المعلومات بالأزهر الشريف، اجتماعًا موسعًا، بقاعة الاجتماعات بمشيخة الأزهر؛ لمناقشة سبل الاستفادة من التحول الرقمي.

وجاء ذلك بحضور دغش محمد، رئيس قطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر، والدكتور أيمن عبد المؤمن، مدير عام مركز المعلومات، ومديري المعلومات على مستوى المناطق الأزهرية.

وأوضح رئيس قطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر، أن الأزهر الشريف يسعى إلى تغيير نماذج العمل والاستفادة من التقنيات الحديثة، لتكون أكثر إدراكًا ومرونة في العمل وقدرة على التنبؤ والتخطيط للمستقبل، مشيدًا بما قام به العاملون بمركز المعلومات على مستوى الجمهورية، كما حثهم على التطوير والتحديث فى نظم المعلومات، موضحًا أهمية دقة المعلومات والبيانات في اتخاذ القرارات السليمة فى الوقت المناسب من قبل السلطة المختصة. 

وبدوره أوضح مدير عام مركز المعلومات، أن التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة، أهمها تطوير نماذج العمل، مبينًا أن التطور المذهل فى الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية سيؤدي لاختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الإنتاجية، وقدرة كبيرة في مُعالجة البيانات والذكاء الصناعي، ولا شك في أن هذه المستجدات ستعمل على اتساع نطاق التطوير والتغيير وحدوث تحولات غير مسبوقة.

وناقش العاملون بمركز المعلومات من خلال حوار مفتوح بين الجميع العقبات التى واجهتهم وكيفية تغلبهم عليها، وما تحتاجه إدارات المعلومات من بنية تحتية، ليخرج العمل بالصورة المشرفة ومن أجل رفعة الأزهر ومواكبته التطورات الحديثة.
Advertisements

أخبار تهمك

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

منذ ساعة

فايلر يستقر على قلب دفاع الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز

منذ ثلث ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في أقوال العاملين بفيلا والد إيهاب توفيق: هذا ما حدث

منذ ساعة و 23 دقيقة

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

منذ 34 دقيقة

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

مشاهدة مباراة سوريا وقطر بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع رابط مباراة قطر وسوريا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:05 م

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

12:38 م

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

12:53 م

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

10:03 ص

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

08:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status