Advertisements
Advertisements
Advertisements

فايلر يستقر على قلب دفاع الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز

الخميس 09/يناير/2020 - 01:17 م
Advertisements
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
Advertisements
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح تشكيل الفريق، لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر فايلر، الاعتماد على رامي ربيعة وأيمن أشرف، في خط الدفاع خلال تلك المباراة، مع الاحتفاظ بخدمات محمود متولي، لعدم جاهزيته بالشكل الكامل وخوفًا من تعرضه للإصابة.

ويخوض الفريق مرانه الثاني في زيمبابوي اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرا على الملعب الوطني بالعاصمة هراري؛ استعدادا لمواجهة فريق بلاتينيوم.

وكان الفريق قد تدرب أمس الأربعاء على نفس الملعب في تمام الخامسة مساء؛ نظرا لوصول البعثة إلى زيمبابوي ظهرا بعدما استغرقت رحلتها من القاهرة إلى هراري 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر خوض مران الأمس في الخامسة مساء لمدة نصف ساعة فقط؛ بسبب هطول الأمطار، لكنه قرر أن يكون مران اليوم في الثالثة عصرا ، وهو نفس توقيت المباراة، بعدما حصل اللاعبون على قسط من الراحة.

ويواجه الأهلي بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فايلر دفاع الاهلي الاهلي ضد بلاتينيوم الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يستقر على قلب دفاع الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز

منذ ثلث ساعة

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت في أقوال العاملين بفيلا والد إيهاب توفيق: هذا ما حدث

منذ ساعة و 23 دقيقة

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

منذ ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة سوريا وقطر بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع رابط مباراة قطر وسوريا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

منذ 34 دقيقة

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يكشف موعد سفر بعثة الفريق إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم والعودة

الأهلي يرفض سفر الفريق إلى زيمبابوي بطائرة خاصة

بلاتينيوم ستارز يعلن رحيل 6 لاعبين قبل مواجهة الأهلي

بعثة الأهلي تطير إلى زيمبابوي فجر غد

طباخ خاص للأهلي في زيمبابوي

تدريبات قوية للاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة زيمبابوي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:05 م

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

12:38 م

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

12:53 م

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

10:03 ص

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

08:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status