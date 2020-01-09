فايلر يستقر على قلب دفاع الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح تشكيل الفريق، لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بدوري أبطال إفريقيا.



وقرر فايلر، الاعتماد على رامي ربيعة وأيمن أشرف، في خط الدفاع خلال تلك المباراة، مع الاحتفاظ بخدمات محمود متولي، لعدم جاهزيته بالشكل الكامل وخوفًا من تعرضه للإصابة.



ويخوض الفريق مرانه الثاني في زيمبابوي اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرا على الملعب الوطني بالعاصمة هراري؛ استعدادا لمواجهة فريق بلاتينيوم.



وكان الفريق قد تدرب أمس الأربعاء على نفس الملعب في تمام الخامسة مساء؛ نظرا لوصول البعثة إلى زيمبابوي ظهرا بعدما استغرقت رحلتها من القاهرة إلى هراري 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.



وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر خوض مران الأمس في الخامسة مساء لمدة نصف ساعة فقط؛ بسبب هطول الأمطار، لكنه قرر أن يكون مران اليوم في الثالثة عصرا ، وهو نفس توقيت المباراة، بعدما حصل اللاعبون على قسط من الراحة.



ويواجه الأهلي بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.