"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

وقع محمد الصباحي مهاجم أسوان على عقود انضمامه إلى الأهلي تمهيدًا لضم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويلقب الصباحي بـ"جوميز" أسوان نسبة إلى بافتيمبي جوميز لاعب الهلال السعودي وحصل الأهلي على توقيعه تمهيدًا لحسم الصفقة مع ناديه بعد إبداء رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء رأيه في الصفقة خاصة أن الفريق يحتاج إلى مهاجم مميز.





في المقابل رد نادي أسوان أن عقد الصباحي يمتد مع الفريق حتى عام 2025 ولا يوجد به أي شروط جزائية لذلك لا يمكن أن يرحل إلا بالشكل الرسمي عن طريق إدارة النادي

وحدد أسوان مبلغ 10 ملايين لبيع اللاعب المطلوب في سموحة خاصة أنه من أبرز نجوم فريق الجنوب الذي يحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.