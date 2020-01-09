كتيبة مشاة في مصراتة تعلن انضمامها للجيش الليبي

ذكرت صحيفة المرصد الليبية، اليوم الخميس، أن كتيبة مشاة في مصراتة، اعلنت انضمامها للجيش الوطني، حسبما أفادت قناة العربية.

وأعلنت قوات الجيش الوطني، أمس، سيطرتهاعلي جزيرة الشريف بمشروع الهضبة في طرابلس، كما تقدمت وحداتها تجاة منطقة السدرة جنوب طرابلس.

كما سيطرت القوات المسلحة والشباب المساند، على جزيرة الشريف بمشروع الهضبة، والذى يربط المشروع بمنطقتى سيدى حسين -الهضبة القاسى وصلاح الدين.

وانتشرت وحدات الجيش، في منطقة السدرة بالعجيلات والتي تبعد عن طرابلس العاصمة بـ79 كيلو متر.

وقد شن سلاح الجو الليبي غارات جوية على مليشيات حكومة الوفاق المنتهية ولايتها ومخازن أسلحة جنوب مدينة نالوت، أكد الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة غرب مدينة سرت، واستمرار العمليات العسكرية في كافة محاور القتال.