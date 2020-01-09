Advertisements
Advertisements
Advertisements

سفير مصر في زيمبابوي يشيد بالأهلي

الخميس 09/يناير/2020 - 12:02 م
Advertisements
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
Advertisements
أثنى محمد فهمي، السفير المصري في زيمبابوي، على احترافية مسئولي الأهلي في التنسيق المبكر بشأن حضور الفريق لهراري لمواجهة بلاتينيوم، يوم السبت المقبل بولاية بولاوايو، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد السفير أن أول مكالمة بين السفارة ومسئولي الأهلي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي، تلاها العديد من المكالمات حول التنسيق بشأن كافة الأمور؛ سواء فندق الإقامة أو ملاعب التدريب والتنقل من هراري إلى بولاوايو والعودة، وكذلك كل الأمور المتعلقة بيوم المباراة.

وأضاف السفير المصري في زيمبابوي أن الاتصالات لم تنقطع على مدار الأيام الماضية مع إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري؛ لعدم ترك أي شيء للصدفة، وأن تكون كافة الأمور على أفضل ما يرام.

وأضاف فهمي أن النادي الأهلي أحد أكبر القلاع الرياضية في إفريقيا والشرق الأوسط بعد ما حققه من تاريخ كبير، وساهم في تحقيق بطولات يتمناها أي مصري ويفخر بها.

وأوضح محمد فهمي أنه يتابع كافة التفاصيل الخاصة بالأهلي منذ وصوله وحتى مغادرة البعثة زيمبابوي، موضحا أنه رغم قلة الجالية المصرية في زيمبابوي؛ بسبب الظروف الاقتصادية لهذا البلد، لكن السفارة تسعى للتواصل مع المصريين الموجودين حاليا من أجل تقديم المساعدة لهم لحضور اللقاء، رغم الصعوبات المتعلقة بالسفر إلى مدينة بولاوايو.

وقال فهمي إن مسئولي فريق بلاتينيوم يقدرون بشدة المعاملة المميزة التي وجدوها من الأهلي في مصر، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة؛ لذلك فإنهم يسعون لرد الجميل للأهلي ويتعاونون قدر المستطاع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليوم الاهلي الاهلي الأهلي

أخبار تهمك

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حرب جديدة.. ريال مدريد يصارع برشلونة على صفقته الكبرى

منذ ساعة و 26 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 12 ساعة

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بعد حريق فيلته

منذ ساعتين و 13 دقيقة

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 9 ساعات

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ وعدلي يطيران إلى زيمبابوي فجر الثلاثاء

الأهلي يكشف موعد سفر بعثة الفريق إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم والعودة

الأهلي يرفض سفر الفريق إلى زيمبابوي بطائرة خاصة

بلاتينيوم ستارز يعلن رحيل 6 لاعبين قبل مواجهة الأهلي

عبد الحفيظ وعدلي يطيران إلى زيمبابوي للترتيب لرحلة الأهلي

بعثة الأهلي تطير إلى زيمبابوي فجر غد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:03 ص

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

08:21 ص

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

03:01 ص

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

12:00 ص

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

10:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status