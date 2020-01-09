وائل جمعة مشيداً بـ"فايلر": سر تألق الأهلي هذا الموسم

حرص وائل جمعة مدافع الأهلي السابق، على الإشادة بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للشياطين الحمر، مُؤكدًا أن تألق الفريق هذا الموسم يعود للمدرب الجديد.

وقام جمعة بنشر تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "10 انتصارات تؤكد العمل الكبير لفايلر اللي فرض أسلوبه الخاص في الفريق.. قوة هجومية وصلابة دفاعية وانضباط تكتيكي مع حضور روح المجموعة بين اللاعبين".

وأكمل "الأهلي متألق هذا الموسم والقادم أفضل إن شاء الله".

يذكر أن بعثة النادي الأهلي وصلت أمس إلى زيمبابوي استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها 11 يناير في الجولة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.