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خيتافي يستعير لاعب وسط نيجيريا

الخميس 09/يناير/2020 - 11:56 ص
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إيتيبو
إيتيبو
الفجر الرياضي
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أعلن نادي خيتافي الإسباني استعارة أوجينيكارو إتيبولاعب الوسط النيجيري الدولي من ستوك سيتي الإنجليزي.

وتستمر فترة استعارة إتيبو، حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية ضمه بشكل نهائي بعد ذلك.

وطلب خوسيه بوردالاس، مدرب خيتافي، التعاقد مع لاعب وسط جديد، بعد إعلان ماركيل بيرجارا عن رغبته في الاعتزال، بسبب توالي الإصابات.

وسبق لإتيبو (24 عاما) اللعب في الدوري الإسباني، حيث مثل لاس بالماس في 14 مباراة، خلال النصف الثاني من موسم (2017-2018).

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الكلمات المفتاحية

ستوك سيتي خيتافي الدوري الاسباني اخبار الرياضة اليوم

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