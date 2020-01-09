أول تعليق من الملكة إليزابيث على رحيل الأمير هاري عن العائلة الملكية

كشف الأمير هاري عن اعتزاله الحياة الملكية في بريطانيا، برفقة زوجته ميجان ماركل، بعد توترات نشبت في الآونة الأخيرة داخل القصر الملكي.





الأمير هاري يترك العائلة





وأكد الامير هاري على أنه سيستقل ماليًا عن العالئلة الملكية، ومستقلًا بذاته؛ نتيجة للتوترات التي نشبت داخل العائلة بعد زواجه من ميجان.





الأمير هاري وزوجته





وقال الأمير هاري: "أنا وزوجتي قررنا العيش بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وأن هذا العام سيشكل فترة انتقالية نحو الحياة الجديدة التي سنمدكم بتفاصيلها في وقت لاحق".





زواج الأمير هاري





وتزوج الأمير هاري من الممثلة الأميركية ميجان في شهر مايو 2018، في حفل ملكي ضخم، شهد تدفق نحو 100 ألف شخص على بلدة ويندسور، على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب لندن؛ لحضور الحفل، فيما نظمت آنذاك احتفالات في أماكن مختلفة من البلاد لمتابعة مراسم الزفاف.





توتر العلاقة بين الأمير هاري والعائلة





وكشفت تقارير عن وجود توتر في العلاقة بين الأمير هاري وشقيقه الأكبر الأمير ويليام، يعتقد أنها مرتبطة بزواج الأمير هاري من ماركل.





الأمير هاري يغيب عن احتفالات عيد الميلاد





وغاب الأمير هاري وزوجته عن احتفالات عيد الميلاد، ما خطف الأنظار إلى وجود خلل في العلاقة، حيث تحتفل العائلة المالكة بالأعياد سويا عادة، إلا أن الأمير اختار قضاء فترة العيد في كندا مع زوجته ورضيعهما.





إليزابيث توضح الخلاف مع هاري





وظهر توتر العلاقة في خطاب عيد الميلاد الذي ألقته الملكة إليزابيث، حيث كان بجوارها مجموعة صور لجميع أفراد العائلة المالكة البارزين، بينما غابت أي صور لـ "الأمير هاري وزجته ماركل" وطفلهما عن المشهد.





الأمير هاري يعلن الانفصال





ونشر الأمير هاري وزوجته، على حسابهما المشترك عبر "إنستجرام: "بعد شهور عدة من التباحث والمناقشات الداخلية، اخترنا أن نصنع نقلة في حياتنا هذا العام".





الأمير هاري يترك الحياة الملكة





وأضاف :"قررنا التراجع إلى الخلف كأفراد رفيعي المستوى في العائلة الملكية، والعمل لنكون مستقلين ماليا، وسنواصل تقديم الدعم الكامل لجلالة الملكة".





سبب إنفصال الأمير هاري





وأردف: "هذا التوازن الجغرافي سيساعدنا بتربية طفلنا بتقدير للتقاليد الملكية المطبقة حيث ولد، بينما سيمنح أرستنا المساحة للتركيز على القادم، بما فيه مؤسستنا الخيرية الجديدة".





بيان الملكة إليزابيث





وعلقة الملكة إليزابيث على بيان الأمير هاري قائلةً: "نتفهم رغبتهما باتخاذ نهج مختلف، لكنها أمور معقدة ستأخذ وقتا للعمل عليها".





الخلاف مع الأمير هاري





واختتمت الملكة إليزابيث: "المباحثات مع دوق ودوقة ساسيكس لا تزال في مرحلة مبكرة"، إشارة إلى الأمير هاري وزوجته.



