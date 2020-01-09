انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 تراجعا ملحوظا بقيمة 11 جنيها للجرام، بعد هبوط أسعار الذهب عالمياً باكثر من 1.57% لتهبط أوقية الذهب من 1580 إلي 1546 دولاراً، وجاءت أسعار الذهب اليوم في السوقالمحلى على النحو التالي:





أسعار الذهب المحلى اليوم





عيار 18 سجل اليوم 594 جنيه للجرام.





عيار 21 سجل مساء اليوم 694 جنيه للجرام.





عيار 24 سجل مساء اليوم 793 جنيه للجرام.





الجنيه الذهب 5552 جنيه.





أوقية الذهب 1546 دولارا.







