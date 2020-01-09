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مشاهدة مباراة السعودية واليابان |مشاهدة مباراة السعودية واليابان beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الخميس 09/يناير/2020 - 11:43 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث حي مباراة السعودية واليابان بث مباشر مباراة السعودية واليابان، شاهد الان مباراة السعودية بدون توقف يستعد المنتخب السعودي تحت 23 عاما بقيادة مدربه الوطني سعد الشهري ، قص شريط مشاركاته في كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث حي مباراة السعودية واليابان بث مباشر مباراة السعودية واليابان، شاهد الان مباراة السعودية بدون توقف هذا ومن المقرر ان تنطلق منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما والتي تستضيفها تايلاند ، يوم 8 من شهر يناير الجاري وتستمر حتى يوم 20 بمشاركة 16 منتخبًا، والتي ستقام في ثلاث مدن، بانكوك وبوريرام وسونجخلا.

مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث حي مباراة السعودية واليابان بث مباشر مباراة السعودية واليابان، شاهد الان مباراة السعودية بدون توقف ويقع الأخضر أولمبي  في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر.

مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث حي مباراة السعودية واليابان بث مباشر مباراة السعودية واليابان، شاهد الان مباراة السعودية بدون توقف ومن المقرر ان يواجه الأخضر نظيره الياباني في أولى مشاركاته بكأس آسيا تحت 23 مساء غد الخميس في تمام الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر بي ان سبورت الخامسة HD.

مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث حي مباراة السعودية واليابان بث مباشر مباراة السعودية واليابان، شاهد الان مباراة السعودية بدون توقف ومن جانبه قال سعد الشهري ، مدرب الأخضر ، عن هذا اللقاء: اليابان أقل ضغوطًا منا كونها متأهلة مسبقاً إلى الأولمبياد، درسناهم جيدآ ونعرف قوتهم وجاهزون لتجاوزهم".

مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث حي مباراة السعودية واليابان بث مباشر مباراة السعودية واليابان، شاهد الان مباراة السعودية بدون توقف وأضاف قائلا: "مجموعتنا تضم عدة مدارس مختلفة في كرة القدم، وسنتعامل معها جميًعا على أكمل وجه، وطموحات في هذه البطولة هو تحقيقها".

مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث حي مباراة السعودية واليابان بث مباشر مباراة السعودية واليابان، شاهد الان مباراة السعودية بدون توقف وعلى الجانب الآخر ، كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن تطبيق تقنية الفيديو"VAR" خلال نهائيات كأس آسيا 2020 تحت 23 عام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام في الثامن من الشهر المقبل في تايلاند.

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