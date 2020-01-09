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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الخميس 09/يناير/2020 - 11:55 ص
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خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
رقية جمال
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أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 3.5 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس 5 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 7.5 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 6.5 جنيهات للكيلو، وسعر السبانخ 5 جنيهات للكيلو، وسعر القرنبيط 5 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 10 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 6 جنيهات للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 7.5 جنيهات للكيلو، وسعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفراولة 12 جنيها للكيلو.

هذا وتتباين أسعار الخضروات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.
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