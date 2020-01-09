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انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020

الخميس 09/يناير/2020 - 11:45 ص
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انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020  بقيمة 11 جنيها للجرام، وذلك بعد هبوط أسعار الذهب عالمياً باكثر من 1.57% لتهبط أوقية الذهب من 1580 إلي 1546 دولاراً، وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلى بعد انخفاضها على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم 

عيار 18 سجل  اليوم 594 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل مساء اليوم 694 جنيه للجرام.

عيار 24 سجل مساء اليوم 793 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5552 جنيه.

أوقية الذهب 1546 دولارا.
 
 أسعار الذهب العالمي
وقفز سعر الذهب عالميا لأعلى مستوياته في 7 سنوات خلال التعاملات المبكرة من اليوم الأربعاء، متخطيا مستوى 1600 دولار للأوقية، قبل أن يقلص مكاسبه ويهبط إلى إلى حوالي 1585 دولارا انتزار لرد الفعل الأمريكي على الضربة الإيرانية لمواقع عسكرية في العراق صباح اليوم.

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