وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش يكرم محمود الخطيب

كرم السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بتسليمه درع بطولة ذوى الهمم لعبور المانش تكريما له على استضافة الاختبارات النهائية للمنتخب المصرى الألمانى لذوى الهمم لعبور المانش فى المرسى النهرى للنادى الأهلى بالجزيرة اليوم.





وأطلق محمود الخطيب إشارة بدء اختبارات السباحة لفريق ذوى الهمم استعدادا لعبور بحر المانش فى يوليو القادم فى المرسى النهرى بالنادى الأهلى اليوم بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة وحضور عدد كبير من مشجعى فريق ذوى الهمم.





ويقود الاختبارت السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ برعاية وزير الشباب والرياضة.





وبدأت اليوم اختبارات السباحين ذوى الهمم فى المرسى النهرى للنادى الأهلى بالجزيرة استعدادا لاختيار الأفضل لعبور بحر المانش والانضمام للمنتخب المصرى الالمانى.



