أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 9/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي يعلن توسيع "الحظر الجوي"



تصدت القيادة العامة للجيش الليبي للتدخلات التركية، حيث أعلنت توسيع منطقة الحظر الجوي المعلن عنها سابقا فوق العاصمة طرابلس لتشمل مطار وقاعدة معتيقية الجوية.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || هجوم إرهابي يقتل 20 جنديًا في نيجيريا

قتل نحو 20 جنديًا ونزوح آلاف المواطنين في هجوم لمتشددين على بلدة شمال شرقي نيجيريا، حسبما أعلنت مصادرعسكرية، اليوم الخميس.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || تقرير أمريكي يدعو لفرض عقوبات على الصين