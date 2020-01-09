Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 09/يناير/2020 - 11:41 ص
Advertisements
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
Advertisements

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 9/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي يعلن توسيع "الحظر الجوي"

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
تصدت القيادة العامة للجيش الليبي للتدخلات التركية، حيث أعلنت توسيع منطقة الحظر الجوي المعلن عنها سابقا فوق العاصمة طرابلس لتشمل مطار وقاعدة معتيقية الجوية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || هجوم إرهابي يقتل 20 جنديًا في نيجيريا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
قتل نحو 20 جنديًا ونزوح آلاف المواطنين في هجوم لمتشددين على بلدة شمال شرقي نيجيريا، حسبما أعلنت مصادرعسكرية، اليوم الخميس.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || تقرير أمريكي يدعو لفرض عقوبات على الصين
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
دعا تقرير للكونجرس الأمريكي إلى فرض عقوبات على الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه على المسؤولين الأمريكيين مراعاة المخاوف المتعلقة بالحقوق أثناء التعامل مع بكين، بما في ذلك المفاوضات التجارية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هجوم إرهابي نيجيريا فرض عقوبات على الصين انتهاكات حقوق الإنسان الحظر الجوي الجيش الليبي

أخبار تهمك

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 7 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بعد حريق فيلته

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 9 ساعات

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

حرب جديدة.. ريال مدريد يصارع برشلونة على صفقته الكبرى

منذ ساعة و 25 دقيقة

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 10 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:03 ص

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

08:21 ص

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

03:01 ص

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

12:00 ص

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

10:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status