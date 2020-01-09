مصدر يكشف سبب كسر خط الغاز بمنطقة السقالة بالغردقة

قال مصدر مسؤول بشركة سيتي جاز بمدينة الغردقة، أنه تم الإبلاغ عن كسر في ماسورة غاز بمنطقة السقالة صباح اليوم، نتج عنه تسرب للغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه على الفور تم توجيه فرق الطوارئ لمنطقة الحادث وقاموا بغلق "البلوف" قبل وبعد الكسر لإيقاف التسرب.





وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنه يوجد أعمال تطوير بالشارع الذي تم كسر الماسورة فيه إلا أن الحفر تم بدون تنسيق، مؤكدا أنه على الفور تم إبلاغ الجهات المعنية لتأمين المنطقة، وتم عمل كردون حول الماسورة لمنع مرور السيارات، وتم السيطرة على الموقف، وجارى حاليًا إصلاح الماسورة، وساعات وسيتم الانتهاء منها.





يذكر انه كان قد تسبب كسر ماسورة غاز بميدان الفلاحة بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة، فى ظهور زحام مرورى بجميع الشوارع وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات.





وانتشرت الخدمات المرورية بالشوارع المؤدية إلى الطريق لإزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.





ويشهد طريق المطار بمدينة الغردقة من الجانبى غلق جزئي تحديدًا أمام مدرسة رجاك وتكدس للسيارات بسبب تحويل الطريق إلى شارع المدارس.









وتابع المصدر، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع كسر الخط لتأمين المنطقة تحسبا لوقوع أى طوارئ.



