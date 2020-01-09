إعفاء مديري وحدات البلاشون وميت جابر بالشرقية من عملهما

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية تحويل العاملين المتغيبين بوحدات طب الأسرة بالبلاشون، وميت جابر التابعين للإدارة الصحية ببلبيس للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية مع تشديد الجزاء، مع امتثال العاملين للتحقيق بالشئون القانونية اليوم.





كما شدد وكيل الوزارة علي مديرة الإدارة الصحية ببلبيس بإعفاء مديري هذه الوحدات من مهام عملهما بالوحدتين، وتغيير مسئولي دفتر الحضور والانصراف، وندبهم خارج الوحدة لحين الانتهاء من التحقيقات.





جاء ذلك خلال مرور محافظ الشرقية، صباح اليوم، علي هذه الوحدات وتلاحظ غياب بعض العاملين بهما.



