Advertisements
Advertisements
Advertisements

إعفاء مديري وحدات البلاشون وميت جابر بالشرقية من عملهما

الخميس 09/يناير/2020 - 11:38 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
Advertisements
قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية تحويل العاملين المتغيبين بوحدات طب الأسرة بالبلاشون، وميت جابر التابعين للإدارة الصحية ببلبيس للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية مع تشديد الجزاء، مع امتثال العاملين للتحقيق بالشئون القانونية اليوم.

كما شدد وكيل الوزارة علي مديرة الإدارة الصحية ببلبيس بإعفاء مديري هذه الوحدات من مهام عملهما بالوحدتين، وتغيير مسئولي دفتر الحضور والانصراف، وندبهم خارج الوحدة لحين الانتهاء من التحقيقات.

جاء ذلك خلال مرور محافظ الشرقية، صباح اليوم، علي هذه الوحدات وتلاحظ غياب بعض العاملين بهما.

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

منذ أقل من ساعتين

حرب جديدة.. ريال مدريد يصارع برشلونة على صفقته الكبرى

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بعد حريق فيلته

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 10 ساعات

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 7 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 13 ساعة

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ ساعتين و 6 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:03 ص

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

08:21 ص

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

03:01 ص

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

12:00 ص

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

10:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status