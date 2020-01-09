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اليوم.. الأنبا تادرس يبدأ زياراته الرعاوية لأستراليا

الخميس 09/يناير/2020 - 11:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ماريان عيد
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يبدأ الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، اليوم، أولى زياراته لأستراليا كنائب بابوى لإيبارشية سيدني وتوابعها والتى تستمر حتى الخميس الموافق 13 فبراير.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن تم تكليفه من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريارك الكرازة المرقسية، نائبًا بابويًا بالقرار رقم (١٧ - ٢٠١٩) والإشراف الكامل على إيبارشية سيدنى وتوابعها من كافة النواحي الرعوية والإدارية، وسيلتقى مجمع كهنة سيدني صباح الجمعة، بكنيسة مار مرقس بحي ارنكليف.

وأعدت إيبارشية سيدني برنامج لزيارة كنائس الايبارشية بولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزيلاند للقاء شعب كنائس الايبارشية ومجالس الشمامسة وخدامها كما يبارك مؤتمر شباب استراليا السبت 8 فبراير بحضور الأنبا بافلى الأسقف العام لمدينة الإسكندرية.

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الأسقف

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