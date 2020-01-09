التعليم: مدرسة هويتنا تتكلف 70 مليون جنيه ومقرها بحلوان





يستعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتوقيع برتوكول مع محافظ القاهرة بعد قليل؛ لإنشاء مدرسة "هويتنا".





وقد حصلت "الفجر" على تفاصيل البرتوكول حيث تم تخصيص 70 مليون جنيه لهذه المدرسة كمساهمات من البنوك، وهى عبارة عن مدرسة رسمية مستدامة غير هادفة للربح تقدم خدمة تعليمية لسكان حى حلوان.





وأضاف البرتوكول أنه تم تقدير مصروفات مناسبة للمدرسة بالإضافة إلى أن هذه المدرسة تتطرق إلى معالجة التحديات التى تواجه العملية التعليمية فى الوقت الراهن بالإضافة إلى أنها تحافظ على الهوية والقيم المصرية.





جدير بالذكر أن يستعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، لحضور مراسم توقيع بروتوكول ومؤتمر صحفي لإنشاء "مدرسة هويتنا".





وقالت الوزارة في بيان صحفي لها أنها أول مدرسة رسمية مستدامة بين اتحاد بنوك مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسوف يتم ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك، اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 بفندق سميراميس انتركونتيننتال.



