Advertisements
Advertisements
Advertisements

التعليم: مدرسة هويتنا تتكلف 70 مليون جنيه ومقرها بحلوان

الخميس 09/يناير/2020 - 11:33 ص
Advertisements
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
Advertisements

يستعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتوقيع برتوكول مع محافظ القاهرة بعد قليل؛ لإنشاء مدرسة "هويتنا".

وقد حصلت "الفجر" على تفاصيل البرتوكول حيث تم تخصيص 70 مليون جنيه لهذه المدرسة كمساهمات من البنوك، وهى عبارة عن مدرسة رسمية مستدامة غير هادفة للربح تقدم خدمة تعليمية لسكان حى حلوان.

وأضاف البرتوكول أنه تم تقدير مصروفات مناسبة للمدرسة بالإضافة إلى أن هذه المدرسة تتطرق إلى معالجة التحديات التى تواجه العملية التعليمية فى الوقت الراهن بالإضافة إلى أنها تحافظ على الهوية والقيم المصرية.

جدير بالذكر أن يستعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، لحضور مراسم توقيع بروتوكول ومؤتمر صحفي لإنشاء "مدرسة هويتنا".

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها أنها أول مدرسة رسمية مستدامة بين اتحاد بنوك مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسوف يتم ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك، اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 بفندق سميراميس انتركونتيننتال.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بعد حريق فيلته

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

منذ أقل من ساعتين

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 4 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 13 ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 12 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 9 ساعات

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

حرب جديدة.. ريال مدريد يصارع برشلونة على صفقته الكبرى

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:03 ص

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

08:21 ص

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

03:01 ص

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

12:00 ص

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

10:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status