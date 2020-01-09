وكيلة "صحة كفرالشيخ": المنظومة كلها "هباب".. ومش معايا فانوس سحري





وأضافت "ولعل خطوة إعادة توزيع الأطباء بصورة صحيحة أولى خطواتي في طريق الإصلاح حيث يوجد في عدد من المستشفيات أعداد كبيرة من الأطباء والأخصائين زيادة عن قوة عمل المستشفى (نايمين) وفي نفس الوقت يوجد وحدات صحية مغلقة وأخري بتفتح فقط يوم قبض الراتب وأخري تفتح ساعتين فقط يوميا، وأنه يستلزم وجود كثير من الأطباء لسد فجوة عجز الأطباء التي تعاني منه المحافظة".



وأردفت أن الدنيا واقفة مافيش حاجة اسمها وحدات صحية خالص كله مش موجود وأنا أعلم كل ما يجري، ولكنني أواجه ذلك بالمرور المفاجئ عليهم وبجيب كرسي وبقعد أمام الوحدة الصحية فضلا عن وجود لجان تفتيش أيضا للعمل على الانضباط.



واختتمت بأنه فيما يخص حل مشكلة عجز الأطباء، فإنه يجري حاليا مناقشة التعاقد مع الأطباء فوق الـ60 عاما للعمل على رجوعهم مرة أخرى للمستشفيات لسد الفجوة، فضلا عن محاسبة الأطباء الذين يتغيبون عن عملهم لصالح عياداتهم الخاصة لردعهم ومحاولة لإعادة الانضباط والنظام.





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علقت الدكتورة سوسن محمد، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، على التقرير الذي نشره موقع "الفجر" أمس الأربعاء، تحت عنوان "مستشفيات كفر الشيخ.. حضر المريض وغاب الطبيب" بقولها: كله هباب بستين نيلة المنظومة الصحية في المحافظة كلها بايظة، وأنا بروح بيتي في طنطا الساعة 11 بليل، من كثرة شغلي وبرضه مش ملاحقة.وتابعت في تصريح إلى "الفجر" أنه "مش معايا فانوس سحري علشان أصلح المنظومة الصحية في المحافظة المهملة منذ سنوات ولكنني أبذل أقصي ما في طاقتي بل وأكثر في سبيل إحداث تغيير يلمسه المواطن ويكون راضيا عنه".