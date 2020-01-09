وزير النقل يوجه بتكثيف أعمال تطوير كوبري إمبابة

ووجه الوزير، بضرورة العمل على مدار الساعة، وتكثيف الأعمال للانتهاء منه، وفقا للموعد المحدد مع مراعاة اتخاذ تدابير وإجراءات السلامة والأمان، في أثناء عمليات التنفيذ للحفاظ على سلامة مستخدمي الكوبري.

والتقى الوزير، خلال الجولة، المهندسين والفنيين، واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع والتي تشمل (إزالة وإعادة تنفيذ طبقة الأسفلت لمشايات السيارات - تنفيذ بلاطات خرسانية أعلى مشايات الأفراد العلوية- صيانة درابزينات مشايات الكوبري - فك وإستعدال الأجزاء الجانبية الخاصة بممشى الكوبري - صيانة الأجزاء الميكانيكية للفتحة الملاحية - تنفيذ وتركيب شبكة الإنارة لمشايات السيارات والأفراد- تنفيذ وتركيب نظام تشغيل وتحكم كهربائي للباكية الملاحية المُتحركة- أعمال الدهان).



جدير بالذكر أن كوبري إمبابة، هو أحد كباري السكة الحديد على النيل، والتي يبلغ عددها 11 كوبري، والكوبري عبارة عن 7 بواكي معدنية، الباكية الثانية من جهة إمبابة متحركة بالدوران بطول إجمالي للكوبري 490 مترا ويحمل خطي سكة حديد ومشايتان جانبيتان للسيارات الصغيرة ومشايتان علويتان للأفراد ويبلغ إجمالي عرض الكوبري 18 مترا.

تفقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية، كوبري إمبابة على النيل؛ لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتجديد وتطوير الكوبري، والتي بلغت نسبة تنفيذها 92%.