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تعرف على خدمات مكاتب "خدمة المسنين"

الخميس 09/يناير/2020 - 11:25 ص
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التضامن
التضامن
آيات عامر
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يقدم قطاع الرعاية الاجتماعية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، خدمة مستحدثة من خلال دور وأندية المسنين.

وتعمل دور المسنين، على خدمة المسنين بمنازلهم سواء من أعضاء النادي أو من خارجة، وذلك عن طريق توفير العديد من الخدمات مثل وجبات غذائيـة جاهزة ورعاية صحية عالية المستوى ورعاية اجتماعية ومعاونة في نطاق المنزل ومعاونته في تأدية الخدمات المختلفة مع المؤسسات الحكومية مثل: دفع فواتير الكهرباء والتليفون، نجدة المسن عند الضرورة، توصيل المعاشات، وإصلاح أعطال الكهرباء، والسباكة، والنجارة، وتوفير جليس، وجليسة المسن.

* الفئة المستحقة:-

المسنين

*الشروط:-

1. بلوغ سن 60 عامًا للرجال و55 للسيدات.

2. الالتحاق بعضوية أحد أندية المسنين المحيطة بالسكن.

3. الالتزام بقواعد وأسس وضوابط العمل بالمكتب.

* إجراءات الحصول على الخدمة:-

1. التقدم بطلب للنادي الملحق له هذه الخدمة لطلب العضوية.

2. الحصول على كارنيه الانتساب للخدمة.​

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي، إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.
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