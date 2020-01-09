بهذه الكلمات.. منة فضالي تواسي إيهاب توفيق في وفاة والده

حرصت الفنانة منة فضالي على مواساة صديقها الفنان إيهاب توفيق، في وفاة والده الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت منة صورة للفنان إيهاب توفيق، وعلقت على الصورة قائلة :"خالص الحزن في وفاة والد صديق العمر أخويا الغالي إيهاب توفيق، ربنا يصبرك ويغفر له البقاء و الدوام لله إن لله وإنا إليه راجعون"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



يُشار أن والد الفنان إيهاب توفيق توفي صباح اليوم الخميس نتيجة اندلاع حريق في فيلته بمدينة نصر، أدى ذلك إلى وفاته مختنقًا.



مشاركة منة فضالي في مسلسل "رحيل زهرة"



والجدير بالذكر أن منة تنتظر حاليًا عرض مسلسلها الجديد"رحيل زهرة"،والمسلسل من إخراج حسني صالح، إنتاج سينرجي ، والجابري، بطولةحنان مطاوع، منة فضالي، محمد رياض،محمود عبد المغني، ومجموعة مميزة من نجوم الفن.