الطالع الفلكى الخَمِيس 9/1/2020..عَالَمْ أجْمَلْ!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّولة من 2 يناير - 14 يناير.





اليوم 30 كهيك قبطى ، 9 كانُون ثَانِ رُومى، 14 جُمَادَى أوَّل ،ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: (وطبعاً حضرته حَيْبَات جُوّه البيت برضه؟)-أمّال عاوزَانِى أرميه فِالجِنِينَه وهُوَّا بالحَالة دِى؟(مجدى وهبه من فيلم الإنسان والكلب-فيلم تلفزيونى قصير)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى السّرطان يعنى

رعاية الأسرة وترتيب المنزل والإتصال بالوالديْن ورعاية مصالحهم،الشمس ترمزللأب برج الأسد،القمر يرمزللأم برج السّرطان ،تقوية جذورنا العاطفيّة وتأمين ظهرنا من خلال تصفية خلافاتنا العاطفيّة من أيّة شوائب،هذا يشمل حبّك وعاطفتك لوالِدَيْك و لأولادك،زوجتك وشقيقتك وبنات وأبناء عمومتك وأصهارك ، مُروراً بالأصدقاء وزملاء العمل والجيران وإنتهاءً بحارس/بوّاب العمارة أو شحاذ يعتاد الوقوف قريباً من منزلك، العَطف/السّرطان/القمر/الأمُومَة تعنى عطفك وإهتمامك على كل مَا و مَنْ حولك بصورة تشمل الإنسان والحيوان و النبات وحتى الحجر وكأنك أم تخاف على ولدها ، غالباً تشعر برغبة شديدة فى إطعام القطط.





بالإضافة لمواليد العذراء والحمل والأسد فبرج السرطان مُستعدّ للتضحية بوقته وماله ونفسه لإنقاذ حيوان مُعرّض للخطر، لن يكتفِ بالتململ والرّثاء لكنه سينطلق فوراً لإنقاذ الحيوان المسكين ، مواليد السرطان والعذراء هم الأكثر نشاطاً فى المجالات الخيرية الخدمية دون مقابل مالى كدور رعاية الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة وشلاتر/ملاجئ القطط والكلاب وأكثر سخاءً فى الإنفاق المالى لإجراء العمليات الجراحية للمرضى وقضاء ديون الغارمين وهذه الأنشطة يزداد نشاطك فيها بصرف النظرعن برجك وقت حلول القمرفى بروج السرطان والعذراء والحمل ،وإن كان فعل الخيرلايرتبط بتوقيت مُعيّن إلا أوان ظهوره أمامك ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتُيوب

باقة من أغانى مايكل جاكسون لاتخلو من حيوان يظهر بالأغنية (دعونى لحالى-1987) مع القرد بابلز، الأرنب (شيطان السّرعة-1987) ، القط الفرعونى (هل تتذكرى-1991) ، (علاج العالم-1991) تعالج عمالة الأطفال ، حيوانات وأشجار الغابة (أغنية الأرض-1995) أغانيه هادفة لاتشمل إسفافاً أو ألفاظاً بذيئة لكن ينصحك فيها أن تبدأ بإصلاح نفسك إن أردت جعل الأرض مكاناً أفضل للحياة.





1-Michael Jackson - Leave Me Alone

2-Michael Jackson - Speed Demon

3-Michael Jackson - Remember The Time

4-Michael Jackson - Heal the World (por un mundo mejor)

5-Michael Jackson - Earth Song

*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الثور: قم باستشارة أكثر من طبيب وزيارة أكثر من معمل تحاليل ، لامجال للتوفير عندما يتعلق الأمر بالصحّة ، درهم وقاية.





برج الجوزاء: رُبّما قمت بصنع مشاكل لاداعى لها حول عيوب تافهة،إحمِ نفسك من مشاعر العناد و تواصل مع الآخرين بود ومحبة، وتقبل الحلول الوَسَط.





برج السّرطان: رغبتك فى رعاية من حولك تنسحب على الفقراء والأيتام، الحيوانات والطيور، لا تنسَ رعاية شيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج الأسد: شعور بالكبرياء والشفقة على ذاتك قد يدفعك للتخلى عن علاقة عاطفية أو صفقة تجاريّة، حاول حَلّ المشكلة أو إنتظر حتى تتحسّن الظروف المُحيطة.





برج العذراء : البكاء على جروح الماضى العاطفية أوخسائرك المالية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها.





برج الميزان: حافظ على أموالك ومُمتلكاتك التى حصلت عليها بشقّ الأنفس، لا تُغامر بأموالك فى مشروع يلمع مثل الذّهب لكنه فى قيمة الصفيح.

برج العقرب: العين تعشق كل جميل ،عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير مُتوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.

برج القوس: تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.





برج الدّلو: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للكسل أو الراحة أو المكوث فى المنزل وأنت منهم ، النشاط والحركة مفيدان لحمايتك من الأمراض والديون.





برج الحوت: اليوم قد يُمثّل بداية فريش طازجة لك، إنْسَ ما فات وركّز على اليوم والغد،لاتسمح لأشباح الماضى بإفساد جمال الحاضر،إضحك للدنيا تضحكلَكْ.



