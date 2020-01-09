Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس الشورى العماني يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم المصري

الخميس 09/يناير/2020 - 10:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد المسلمى
Advertisements
استقبل معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى  بمقر المجلس  الدكتور صالح  الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  والوفد المرافق له الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للسلطنة لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الشورى على قوة العلاقات والصفات العريقة بين الشعبين العماني والمصري إلي جانب المواقف المشتركة للبلدين تجاه قضايا المنطقة.

وقدم نبذة عن مسيرة مجلس الشورى في السلطنة ومراحل تطورها طوال أكثر من ثلاثة عقود، كما استعرض عددا من القضايا المتعلقة بشئون الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

من جانبه، نقل الدكتور صالح الشيخ تحيات الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلي معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تساهم في تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى في مختلف المجالات وتعزز التعاون في مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وبعض  أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية.

وعلى هامش الزيارة، نظم مجلس الشورى زيارة للدكتور صالح الشيخ والوفد المرافق له إلى قاعات مجلس الشورى وقاعة اجتماعات مجلس عمان والتي تخصص للاجتماعات المشتركة لمجلس الشورى ومجلس الدولة، كما أطلع الوفد على أهم المعالم المعمارية المستوحاة من العمارة العمانية لمجلس عمان وأحدث التقنيات الإلكترونية الحديثة التي يتميز بها المجلس.
Advertisements

أخبار تهمك

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 6 ساعات

التشكيل المتوقع لموقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ 39 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

الزمالك يرد بقوة على شائعة هروب فرجاني ساسي

منذ ساعة و 7 دقيقة

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

منذ نصف ساعة

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بعد حريق فيلته

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:21 ص

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

10:13 ص

عاجل.. وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بعد حريق فيلته

09:58 ص

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

03:01 ص

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

10:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status