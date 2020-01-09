مجلس الشورى العماني يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم المصري

استقبل معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمقر المجلس الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوفد المرافق له الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للسلطنة لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الخدمة المدنية.





وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الشورى على قوة العلاقات والصفات العريقة بين الشعبين العماني والمصري إلي جانب المواقف المشتركة للبلدين تجاه قضايا المنطقة.





وقدم نبذة عن مسيرة مجلس الشورى في السلطنة ومراحل تطورها طوال أكثر من ثلاثة عقود، كما استعرض عددا من القضايا المتعلقة بشئون الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.





من جانبه، نقل الدكتور صالح الشيخ تحيات الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلي معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تساهم في تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى في مختلف المجالات وتعزز التعاون في مختلف الأصعدة.





حضر اللقاء الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وبعض أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية.





وعلى هامش الزيارة، نظم مجلس الشورى زيارة للدكتور صالح الشيخ والوفد المرافق له إلى قاعات مجلس الشورى وقاعة اجتماعات مجلس عمان والتي تخصص للاجتماعات المشتركة لمجلس الشورى ومجلس الدولة، كما أطلع الوفد على أهم المعالم المعمارية المستوحاة من العمارة العمانية لمجلس عمان وأحدث التقنيات الإلكترونية الحديثة التي يتميز بها المجلس.