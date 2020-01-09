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إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)

الخميس 09/يناير/2020 - 10:22 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
بسام عبدالحميد
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أحيت مطرانية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، شمال محافظة قنا، اليوم، الذكرى السنوية العاشرة لشهداء نجع حمادي في دير الأنبا بضابا.

حيث أقامت المطرانية قداسًا بحضور أهالي الشهداء، وسط حضور الأهالي وأصدقاء الشهداء، بعدما صنعوا أيقونات تزينها آيات من الكتاب المقدس، في محاولة منهم للتعزي في وفاة ذويهم.

كانت نجع حمادي شهدت سقوط سبعة شهداء ليلة عيد الميلاد في 2010، بعد إطلاق الرصاص الحي على الأقباط عقب خروجهم من أداء قداس عيد الميلاد وقتها، وتمكنت المباحث من ضبط الجناة.

واعتادت مطرانية نجع حمادي على إقامة الذكرى السنوية لضحايا المذبحة، ووضع الصور الكبيرة لهم في الدير والاحتفال بهم كشهداء، بحضور أهلهم وذويهم.

إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
إحياء الذكرى العاشرة لشهداء "مذبحة ليلة عيد الميلاد" بقنا (صور)
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