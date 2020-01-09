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مقتل 4 جنود أتراك بانفجار سيارة مفخخة في سوريا

الخميس 09/يناير/2020 - 10:21 ص
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جنود أتراك
جنود أتراك
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأربعاء، مقتل 4 جنود في انفجار سيارة ملغومة بشمال شرق سوريا.

 

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها إن "الهجوم وقع خلال تفتيش أمني على الطريق بالمنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا حيث نفذت تركيا عملية عسكرية مع مقاتلين متحالفين معها من المعارضة السورية في أكتوبر".

 

واستهدفت تركيا، وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصدرت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على تنظيم داعش.

 

واعتبرت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية جماعة إرهابية على صلة بمقاتلين يخوضون تمردا في جنوبها الشرقي.

 

ولم تتوافر تفاصيل أخرى عن الهجوم.

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الكلمات المفتاحية

سوريا تركيا انفجار سيارة مفخخة 4 جنود أتراك

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