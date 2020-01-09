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live شووت NOW مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث مباشر KORA LIVE أونلاين II7SRY بي ان سبورت PLUS NOW

الخميس 09/يناير/2020 - 10:16 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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موعد مباراة السعودية واليابان، حيث يواجه منتخب السعودية تحت 23 سنة، نظيره منتخب اليابان، في لقاء هام وقوي ومثيرة بين المنتخبين، في المباراة المقرر لها بين السعودية واليابان، في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت القاهرة، والرابعة والربع بتوقيت السعودية، عصر يوم الخميس، الموافق 9 يناير الجاري، على ملعب تينسولانون، ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كأس أسيا تحت 23 سنة، المقامة حاليًا في تايلاند، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويفتتح منتخب السعودية بقيادة مدربه الوطني سعد الشهري، مشواره في بطولة كأس أسيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 يناير، على أن تستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا، مقسمين على 4 مجموعات، حيث تقام في ثلاث مدن، بانكوك وبوريرام وسونجخلا، كما يقع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية رفقة كلًا من اليابان، وسوريا، وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين السعودية واليابان، عبر قناة “بي ان سبورت 5HD”، الناقل الحصري لمباريات كأس أسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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