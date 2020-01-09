سعر الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في مصر.. السعر العالمي يواصل الارتفاع





سعر الذهب اليوم في مصر





تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في مصر في مستهل تعاملات اليوم الخميس مع توقعات تذبذب سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وجاء سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:





أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 604.04 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 704.72 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 805.38 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,638 جنيها.





أسعار الذهب بمحلات الصاغة خلال تعاملات أمس





تراجعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات للجرام ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 604.04 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر704.72 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر805.38 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,638 جنيه.







