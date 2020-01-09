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سعر الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في مصر.. السعر العالمي يواصل الارتفاع

الخميس 09/يناير/2020 - 10:04 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في مصر  في مستهل تعاملات اليوم الخميس مع توقعات تذبذب سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وجاء سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  604.04 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 704.72 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 805.38 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,638 جنيها.

أسعار الذهب بمحلات الصاغة خلال تعاملات أمس

تراجعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات للجرام ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  604.04 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر704.72 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر805.38 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,638 جنيه.


الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

793 إلى 795

عيار 22 

727 إلى 729

عيار 21

694 إلى 696

عيار 18

595 إلى 597

عيار 14

463 إلى 464

عيار 12

397 إلى 398

الاونصة

24.667 إلى 24.738

الجنيه الذهب

5,552 إلى 5,568

الكيلو

793.143 إلى 795.429

 


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