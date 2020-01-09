Advertisements
سعر الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في مصر.. السعر العالمي يواصل الارتفاع
الخميس 09/يناير/2020 - 10:04 ص
Advertisements
Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر
تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في مصر في مستهل تعاملات اليوم الخميس مع توقعات تذبذب سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وجاء سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 604.04 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 704.72 جنيها.
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 805.38 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,638 جنيها.
أسعار الذهب بمحلات الصاغة خلال تعاملات أمس
تراجعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات للجرام ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 604.04 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر704.72 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر805.38 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,638 جنيه.
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
793 إلى 795
عيار 22
727 إلى 729
عيار 21
694 إلى 696
عيار 18
595 إلى 597
عيار 14
463 إلى 464
عيار 12
397 إلى 398
الاونصة
24.667 إلى 24.738
الجنيه الذهب
5,552 إلى 5,568
الكيلو
793.143 إلى 795.429
Advertisements