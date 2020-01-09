أمطار غزيرة ورياح وصقيع.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وغدا





وأشار إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على القاهرة، وغير المؤثرة على الأنشطة اليومية، وأمطار غزيرة على الوجه البحري، وتساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، اليوم وغدا .



ولفت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى تواصل اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



وناشد "شاهين" قائدي المركبات على الطرق السريعة المؤدية لأماكن تساقط الأمطار سواء في محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، التي تشهد أمطار غزيرة، القيادة بهدوء للتحكم في عجلة القيادة.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ونشاط للرياح يستمر مع تقدم اليوم وغدًا.