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تغطية مباشرة| نتيجة مباراة السعودية واليايان اليوم| مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر| ملخص مباراةالسعودية saudia

الخميس 09/يناير/2020 - 10:12 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد المنتخب السعودي تحت 23 عاما بقيادة مدربه الوطني سعد الشهري ، لقص شريط مشاركاته في كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وانطلقت منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما والتي تستضيفها تايلاند ، يوم 8 من شهر يناير الجاري وتستمر حتى يوم 20 بمشاركة 16 منتخبًا، والتي ستقام في ثلاث مدن، بانكوك وبوريرام وسونجخلا.

ويقع الأخضر أولمبي  في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر.

ومن المقرر ان يواجه الأخضر نظيره الياباني في أولى مشاركاته بكأس آسيا تحت 23 مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر بي ان سبورت الخامسة HD.


ومن جانبه قال سعد الشهري ، مدرب الأخضر ، عن هذا اللقاء: اليابان أقل ضغوطًا منا كونها متأهلة مسبقاً إلى الأولمبياد، درسناهم جيدآ ونعرف قوتهم وجاهزون لتجاوزهم".

وأضاف قائلا: "مجموعتنا تضم عدة مدارس مختلفة في كرة القدم، وسنتعامل معها جميًعا على أكمل وجه، وطموحات في هذه البطولة هو تحقيقها".

وعلى الجانب الآخر ، كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن تطبيق تقنية الفيديو"VAR" خلال نهائيات كأس آسيا 2020 تحت 23 عام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام في الثامن من الشهر المقبل في تايلاند.
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