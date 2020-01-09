Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث مباشر مباراة سوريا وقطر كورة أونلاين KORAONLINE بث حي مباراة قطر رابط مشاهدة كاس اسيا تحت 23 عام

الخميس 09/يناير/2020 - 10:04 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة الان بدون توقف مباراة سوريا وقطر بث الان مباراة سوريا بث حي مواجهة سوريا وقطر كأس أسيا تحت 23 سنة بث حي مباراة السعودية وقطر بث مباشر مباراة السعودية وقطر بث مباشر كاس اسيا  نتابع سويا مباراة سوريا وقطر اليوم أهم مباريات كأس آسيا تحت سن 23 سنة، يلتقي قطر الأوليمبي ضد سوريا في تمام الساعة 1:15 ظهرا ،تدور أحداث مباراة سوريا وقطر على ملعب تاماسات تقام ماراة قطر وسوريا اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 وتقام البطولة في تايلاند،وسيتم نقل مباراة قطر ضد سوريا اليوم الخميس 09/01/2020 والقنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس آسيا تحت سن 23 سنة عبر موقعكم ارياضي المفضل موقع مساحات Sports سبورتس.

بث حي مواجهة سوريا وقطر كأس أسيا تحت 23 سنة بث حي مباراة السعودية وقطر بث مباشر مباراة السعودية وقطر بث مباشر كاس اسيا  يشارك في البطولة الأسيوية 16 منتخبًا، انقسمت إلى 4 مجموعات يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة، على أن يتأهل بطل كأس أمم آسيا تحت 23 سنة والوصيف وصاحب المركز الثالث إلى الأوليمبياد مباشرة، وانطلقت البطولة أمس الأربعاء الموافق 8 يناير وتستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري.

بث حي مواجهة سوريا وقطر كأس أسيا تحت 23 سنة بث حي مباراة السعودية وقطر بث مباشر مباراة السعودية وقطر بث مباشر كاس اسيا  التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة قطر ضد سوريا اليوم
سيتم نقل مباراة قطر ضد سوريا اليوم الخميس 09/01/2020 والقنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس آسيا تحت سن 23 سنة ،موعد مباراة سوريا ضد قطر اليوم قطر Vs سوريا. البطولة : كأس آسيا تحت 23 سنة (دور المجموعات – الجولة الأولى). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 5 + الكأس HD3 . الملعب : ملعب تاماسات . المعلقين : أحمد البلوشي (beIN) + سمير اليعقوبي (الكأس) . موعد المباراة : 1:15 مساءاً بتوقيت السعودية . 12:15

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة سوريا وقطر مباراة سوريا وقطر بث مباشر بث حي مباراة سوريا وقطر اهداف مباراة سوريا وقطر

أخبار تهمك

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 8 ساعات

التشكيل المتوقع لموقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني

منذ 35 دقيقة

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يرد بقوة على شائعة هروب فرجاني ساسي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بعد حريق فيلته

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ 41 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

منذ نصف ساعة

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 6 ساعات

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ ساعتين و 23 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:21 ص

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

10:13 ص

عاجل.. وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بعد حريق فيلته

09:58 ص

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

03:01 ص

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

10:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status