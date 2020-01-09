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تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

الخميس 09/يناير/2020 - 10:13 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال احدا العاملين بفيلا والد المطرب إيهاب توفيق، أن نشوب الحريق بدأ من دفاية بالطابق الاول، من الفيلة، ولم يتسطع المتواجدين السيطرة عليه، حتى اصيب بختناق، ولاقى مصرعه.


وكانت المصادر في مدرية أمن الدولة، اشارت أن المعاينة الأولى للحريق، نتجت عن ماس كهربائي بأحدا الأجهزة الكهربائية.

وكانت الحماية المدنية مدت الحريق بـ8 سيارات إطفاء، بعد تلاقيها بلاغًا بإندلاع الحريق، في فيلة والد إيهاب توفيق.


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