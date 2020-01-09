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التشكيل المتوقع لموقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني

الخميس 09/يناير/2020 - 10:09 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سيكون عشاق الكرة الإسبانية، على موعد مع قمة نارية الليلة عندما يلتقي فريقا برشلونة مع أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويصعد الفائز من مباراة اليوم، إلى مواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة، المقرر الأحد المقبل، بعد تغلب الفريق الملكي أمس على فالنسيا (3-1).

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، التشكيل المتوقع للفريقين، كالتالي:

برشلونة

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: ألبا – بيكيه – لينجليت – سيرجي روبيرتو.

الوسط: فيدال (راكيتيتش) – بوسكيتس – دي يونج.

الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان.
 
أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: لودي – فيليبي – خيمينيز – تريبير.

الوسط: كوريا – توماس – هيريرا – ساؤول.

الهجوم: موراتا – فيليكس.
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