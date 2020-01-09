Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

الخميس 09/يناير/2020 - 10:03 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موافقة الجهاز الفني للفريق على رحيل الثنائي الفريق صلاح محسن وعمار حمدي، لنادى سموحة أو إنبى وفقاً للأمور التفاوضية التى تتم بين الطرفين في الفترة الحالية.

 

وكان عمار حمدي قد تلقى أكثر من عرض في الفترة الأخيرة بعد تألقه في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، جاء أبرزها سموحة وإنبي والاتحاد.

 

وشارك عمار حمدي في تشكيل الأهلي أمام بني سويف في كأس مصر في اللقاء الذي حسمه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، ولم يشارك بعد ذلك في أي مباراة.

 

في المقابل خرج صلاح محسن من حسابات السويسري فايلر المدير الفني للفريق الذي تحفظ على مستوى اللاعب.

Advertisements

أخبار تهمك

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرد بقوة على شائعة هروب فرجاني ساسي

منذ ساعة و 8 دقيقة

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بعد حريق فيلته

منذ ساعة الا ربع

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

التشكيل المتوقع لموقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني

منذ 34 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ 40 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:21 ص

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

تفاصيل جديدة حول وفاة والد إيهاب توفيق في حريق بفيلته

10:13 ص

عاجل.. وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بعد حريق فيلته

09:58 ص

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

03:01 ص

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

10:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status