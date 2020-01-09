مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موافقة الجهاز الفني للفريق على رحيل الثنائي الفريق صلاح محسن وعمار حمدي، لنادى سموحة أو إنبى وفقاً للأمور التفاوضية التى تتم بين الطرفين في الفترة الحالية.

وكان عمار حمدي قد تلقى أكثر من عرض في الفترة الأخيرة بعد تألقه في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، جاء أبرزها سموحة وإنبي والاتحاد.

وشارك عمار حمدي في تشكيل الأهلي أمام بني سويف في كأس مصر في اللقاء الذي حسمه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، ولم يشارك بعد ذلك في أي مباراة.

في المقابل خرج صلاح محسن من حسابات السويسري فايلر المدير الفني للفريق الذي تحفظ على مستوى اللاعب.