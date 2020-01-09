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نجم ريال مدريد يجيب.. ماذا يفعل حال انضمام بوجبا للفريق؟

الخميس 09/يناير/2020 - 09:58 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق الدولي الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد خلال لقاء صحفي بعد الفوز على فالنسيا أمس الأربعاء بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

 

وقال فالفيردي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية: ‘‘خماسي في الوسط؟ هذا ما طلبه المدرب، طلب منا المداورة ومنح الكل حرية الحركة، على اليمين، نحاول مع مودريتش كما أظهر الهدف الثاني على سبيل المثال‘‘.

 

وأكمل: ‘‘كنا أقوياء دفاعيًا وصنعنا الفرص هجوميًا، لوكا يوفيتش أبلى بلاءً حسنًا للغاية وقدّم لاعبو الوسط إسهامات هجومية‘‘.

 

وأضاف: ‘‘ لقد قدّم الفريق أداءً جيداً جداً، كانت مباراة صعبة تطلبت جهودًا كبيرة لكننا كنا نعلم أننا سنركض طوال 90 دقيقة، وهذا هو الشيء المهم‘‘.

 

وعن ثقة المدرب زين الدين زيدان، قال فالفيردي: ‘‘أعطاني زيدان الثقة والطمأنينة التي احتاجها، لقد دعمني عندما لم أكن أحظى بدقائق كثيرة، إنه يجعلنا نتوحد كفريق‘‘.

 

وعن احتمالية قدوم بول بوجبا للريال، قال فالفيردي: ‘‘أتعامل مع الأمر بهدوء، أحاول أن أستمتع بالفرص المتاحة لي عندما أرتدي قميص ريال مدريد، إذا جاء بوجبا مستقبلًا فسأتعلم منه الكثير بطبيعة الحال‘‘.

 

وعن الخصم المُفضل بالنسبة له في النهائي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، قال فالفيردي: ‘‘لا نُفضّل أحدًا، نحن ريال مدريد وعلينا أن نكُن مستعدين لمواجهة أي فريق‘‘.

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