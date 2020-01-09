أمطار غزيرة وطقس متقلب بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، طقسا متقلبا، وسقوط أمطار ورياح وصقيع، على مستوى المحافظة، حيث سجلت درجة الحرارة الكبرى 15 والصغرى 11.



ومن ناحيته، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، سرعة التعامل مع مياه الأمطار، وتوعية المواطنين بعدم التواحد أسفل اللوحات الإعلانية أو ملامسة أعمدة الإنارة تزامنا مع هطول الأمطار والطقس السيء.



وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الخميس، قائلة إن الرياح الشمالية الغربية تنشط على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



وأكد البيان، أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرص لتساقط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة للقاهرة.



وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



أما درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات الجمهورية فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 08 والعظمى 15



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 15



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 07 والعظمى 15



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 15



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 15



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 15



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 15



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 15



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 15



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 16



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 16



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 16



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 15



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 17



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 17



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 05 والعظمى 17



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 05 والعظمى 17



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 07 والعظمى 17



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 06 والعظمى 17



