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محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)

الخميس 09/يناير/2020 - 09:59 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمد نبيل
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أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه سيبذل قصارى جهده لتفعيل بورصة الدواجن بسندنهور ببنها مرة أخرى لخدمة المواطنين في المحافظة وباقي المحافظات، كما كانت سابقا، لتصبح قبلة لكل التجار، مشيرا إلي انه سيتم عمل التيسيرات اللازمة للملتزمين وتفعيل الغرامات علي المخالفين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة علي عدد من قرى ومدن المحافظة في إطار جولاته المستمرة  للمرور علي أماكن تقديم الخدمات ومشروعات المحافظة والالتقاء مع المواطنين للتعرف علي مشاكلهم وحلها.

واستمع المحافظ إلى المشكلات التي يعاني منها المشروع من الرئيس التنفيذي له والتي تكمن في إيجاد نقطة أمنية بالبورصة وزيادة المبالغ المالية المحصلة من التجار في الكارتة حيث يعمل المشروع بلائحة قديمة جدا لا تفي باحتياجات المشروع مما يعرض المشروع للخسارة المستمرة. 

كما تفقد "الهجان" مركز شباب دملو التابعة لمركز ومدينة بنها، حيث لاحظ أثناء جولته وجود مساحات كبيرة غير مستغلة بمركز الشباب من بينها قطعة أرض قام عدد من الأهالي بالتعدى بالبناء عليها فوجه بإزالة المباني فورا، وقام بالإشراف علي عملية الإزالة كما طالب رئيس المدينة بتعيين حراسة أمنية علي الأرض وإخلاء الأرض من أنقاض المباني، كما سيتم اتخاذ الإجراءات لإنشاء ملعب قانوني بالقرية واستغلال المساحات الفارغة في إقامة أنشطة يمارسها شباب القرية.

كما تفقد المحافظ خلال جولته مركز شباب ميت الحوفيين إحدي القرى التابعة لمركز ومدينة بنها أيضا، حيث قام بتفقد مركز الشباب مطالبا وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإهتمام بالأنشطة المقدمة بالمركز والمتابعة المستمرة وإيجاد قطعة أرض لإنشاء ملعب عليها حيث لم يتم إنشاء ملاعب لمركز شباب القرية حتى الآن.

وتوجه المحافظ خلال الجولة لتفقد مبني يتبع المحافظة علي الطريق الزراعي بمدينة طوخ والمعروف (بفيلا حامد محمود) حيث قام المحافظ بتفقدها بالكامل، مشيرا إلي أنه سيتم استغلال المبني خلال الفترة المقبلة للنفع العام حيث يعد المبني ذات طابع معماري متميز.

محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
محافظ القليوبية: تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور قريبا (صور)
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