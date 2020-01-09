مهرجان جمعية الفيلم يكرم 11 سينمائيًا.. وسميحة أيوب ضيف شرف





ويأتي على رأس هؤلاء المكرمين: المخرج داوود عبد السيد، والسيناريست وحيد حامد، والموسيقار منير الوسيمي، والفنان لطفى لبيب، والفنانة جيهان فاضل ، ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم.



وأكد محمود عبدالسميع، أن إدارة المهرجان اختارت الفنانة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، وسيتم استكمال التقليد الذى بدأته الجمعية العام الماضي بتكريم رموز ورواد الفن السينمائي.





وأشار إلى تكريم الفنان على الكسار وتوفيق الدقن والسيناريست أبو السعود الإبيارى،والمخرج ممدوح شكرى صاحب أول فيلم سياسي فى السينما المصرية.



ويتم حاليًا الاستفتاء على الأفلام التى عرضت طوال عام 2019 فى دور العرض السينمائية، والتى وصل عددها إلى 34 فيلمًا مصريًا، وسيتم الانتهاء منه يوم 11 يناير الجاري للإعلان عن أفضل 7 أفلام عُرضت العام الماضي، واختيارها لتتنافس عناصرها على جوائز المهرجان، وستتم إقامة عروض لهذه الأفلام ضمن فعاليات المهرجان بمركز الإبداع الفنى بساحة الأوبرا، ليتم بعدها من خلال لجنة التحكيم إعلان أسماء الفائزين، على أن يتم توزيع الجوائز والتكريم يوم السبت 8 من فبراير.



وأعلنت إدارة المهرجان فى يوليو الماضى، عن تكريمها لاسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان السنوي للسينما المصرية، لكونه واحدًا من أحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة إلى أنه موسوعة متنقلة للسينما العالمية.





كما تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، وكان رئيسًا للدورات الخاصة بالمهرجان الذي تقيمه الجمعية فى تلك الفترة، كما كان من الأعضاء الاوائل للجمعية، والمسئول عن العروض الأجنبية التى كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التى كانت تقام بعدها لمناقشتها.

أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما، برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، فى دورته الـ46، التي ستعقد فى الفترة من 25 يناير، وحتى 8 فبراير المقبل، عن تكريم عدد من السينمائيين.