Advertisements
أمطار غزيرة تضرب شوارع دمياط
الخميس 09/يناير/2020 - 09:57 ص
Advertisements
هند الشيال
Advertisements
شهدت محافظة دمياط اليوم الخميس، رياح شديدة، أعقبها هطول أمطار غزيرة بشكل متقطع، تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة.
كما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة، كما تسببت الأمطار في تعطل حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج بدمياط.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الخميس 2020/1/9، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأكد البيان، أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرص لتساقط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة للقاهرة.
وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
Advertisements