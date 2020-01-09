أمطار غزيرة تضرب شوارع دمياط

شهدت محافظة دمياط اليوم الخميس، رياح شديدة، أعقبها هطول أمطار غزيرة بشكل متقطع، تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة.





كما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة، كما تسببت الأمطار في تعطل حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج بدمياط.





وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الخميس 2020/1/9، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.