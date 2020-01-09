ليستر سيتي يتلقي ضربة جديدة

يجري ويلفريد نديدي، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس عملية جراحية، وسيغيب عن الفريق على الأقل حتى فبراير المقبل.





وصرح بريندن رودجرز، مدرب ليستر سيتي مساء أمس الأربعاء، إن نديدي تعرض لكدمة في التدريبات يوم الثلاثاء الماضي.





وأكمل رودجرز حديثه: "لسوء الحظ، ربما يحتاج لعملية جراحية بسيطة والتي سيغيب بسببها عن الفريق لأسابيع قليلة".



