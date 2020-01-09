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ليستر سيتي يتلقي ضربة جديدة

الخميس 09/يناير/2020 - 08:41 ص
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بريندن رودجرز
بريندن رودجرز
الفجر الرياضي
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يجري ويلفريد نديدي، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس عملية جراحية، وسيغيب عن الفريق على الأقل حتى فبراير المقبل.

وصرح بريندن رودجرز، مدرب ليستر سيتي مساء أمس الأربعاء، إن نديدي تعرض لكدمة في التدريبات يوم الثلاثاء الماضي.

وأكمل رودجرز حديثه: "لسوء الحظ، ربما يحتاج لعملية جراحية بسيطة والتي سيغيب بسببها عن الفريق لأسابيع قليلة".

وأتم مدرب ليستر سيتي تصريحاته: "هذا أمر مؤسف. ولكنه ليس خطيرا للغاية. أتمنى بحلول شهر شباط / فبراير أن يكون اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباريات مرة أخرى".
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