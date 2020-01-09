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محمد سامي ومي عمر يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

الخميس 09/يناير/2020 - 08:40 ص
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محمد سامي ومي عمر
محمد سامي ومي عمر
رباب مصطفى
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نشر المخرج محمد سامي، صورة جديدة له تجمعه مع زوجته الفنانة مي عمر، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت تفاعلا لدى جمهوره.

وظهر "سامي" في الصورة، مرتديا جاكيت أسود طويل، وبتسريحة شعر بسيطة، وظهرت مي عمر مرتدية بلطو أحمر وتسريحة شعر جذابة وميكب بسيط.

وفي سياق آخر، يُجري حاليًا المخرج محمد سامي يجري حاليًا الاستعدادات لمسلسله الجديد "البرنس" للحاق بالعرض في رمضان المقبل، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، أحمد فهيم، نور، أحمد زاهر، ريم سامي.

وتشارك مي عمر حاليًا في مسلسل "الفتوة"، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وهو بطولة ياسر جلال، محمد دياب، مي عمر، رياض الخولي، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.
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