Advertisements
Advertisements
Advertisements

كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الخميس 09/يناير/2020 - 08:25 ص
Advertisements
كثافات
كثافات
إيريني صفوت
Advertisements
تشهد الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية على أنحاء الميادين كافة، بالإضافة لتواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.

وأما حركة الطريق بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، فتشهد كثافة مرورية، فيما شهدت انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير.

كما شهد نفق الأزهر، ظهور كثافة فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت كثافة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة

وشهد كوبري أكتوبر كثافة مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.
Advertisements

أخبار تهمك

القوات المسلحة تسعد أهالي أسيوط.. تعرف على السبب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 7 ساعات

مصارد أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 6 ساعات

مأزق كبير في إنتظار صفقة ريال مدريد القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يصدم سواريز

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يشكو نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:21 ص

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

03:01 ص

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

03:35 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

06:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status