Advertisements
Advertisements
Advertisements

الليلة.. هيثم سعيد يطرح أغنيته الجديدة "تفتح الشباك"

الخميس 09/يناير/2020 - 08:08 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
يستعد الفنان هيثم سعيد؛ لطرح أحدث كليباته الغنائية، الليلة، والتي تحمل الأغنية اسم "تفتح الشباك"، وهي ضمن أغاني ألبومه الجديد.

والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع موسيقي زووم، ومن المنتظر أن يتم طرح الكليب مساء اليوم عبر موقع "يوتيوب".

وفي سياق آخر، انتهى هيثم من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد "يوم 30"، ومن المقرر طرحه خلال الشهر الحالى ويشتمل الألبوم على ثمانية أغاني، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين.

وتعد أغنية "تفتح الشباك" هي ثاني أغنيات ألبوم هيثم سعيد الجديد، حيث طرح مؤخرًا أول أغنية من ألبومه، حملت الأغنية اسم "أكتر" وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان أحمد يوسف وتوزيع مونتي، تعاون هيثم في الفيديو مع المخرج إبراهيم كسرواني وإسماعيل براده. 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد الغنائية هي أغنية "500 سكة"، والتي قام بطرحها في عيد الحب الماضي.

Advertisements

أخبار تهمك

مأزق كبير في إنتظار صفقة ريال مدريد القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ أقل من ساعة

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 10 ساعات

القوات المسلحة تسعد أهالي أسيوط.. تعرف على السبب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يشكو نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يصدم سواريز

منذ حوالي 6 ساعات

مصارد أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:21 ص

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

03:01 ص

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

03:35 ص

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

06:30 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status