الليلة.. هيثم سعيد يطرح أغنيته الجديدة "تفتح الشباك"

يستعد الفنان هيثم سعيد؛ لطرح أحدث كليباته الغنائية، الليلة، والتي تحمل الأغنية اسم "تفتح الشباك"، وهي ضمن أغاني ألبومه الجديد.





والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع موسيقي زووم، ومن المنتظر أن يتم طرح الكليب مساء اليوم عبر موقع "يوتيوب".





وفي سياق آخر، انتهى هيثم من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد "يوم 30"، ومن المقرر طرحه خلال الشهر الحالى ويشتمل الألبوم على ثمانية أغاني، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين.





وتعد أغنية "تفتح الشباك" هي ثاني أغنيات ألبوم هيثم سعيد الجديد، حيث طرح مؤخرًا أول أغنية من ألبومه، حملت الأغنية اسم "أكتر" وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان أحمد يوسف وتوزيع مونتي، تعاون هيثم في الفيديو مع المخرج إبراهيم كسرواني وإسماعيل براده.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد الغنائية هي أغنية "500 سكة"، والتي قام بطرحها في عيد الحب الماضي.



