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أغنية "رايحين نسهر" لمحمد رمضان تقترب من 12 مليون مشاهدة

الخميس 09/يناير/2020 - 08:08 ص
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تقترب أغنية "رايحين نسهر" للفنان محمد رمضان، من تسجيل 12 مليون مشاهدة منذ طرحها يوم 1 من يناير عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

واحتل المركز الأول، بين الفيديوهات بفيديو كليب أغنيته الجديدة "رايحين نسهر"، وتصدر تريند بموقع "يوتيوب"، خلال بضع ساعات من طرح الكليب.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفلة غنائية هائلة في دبي، ويشاركه فيها الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك يوم 10 من يناير من الشهر الحالي .

كما تخطى فيديو كليب"السلطان" 10 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، وظهر محمد رمضان بالزى الملكى، وبجواره الجوارى، وتم تصوير هذا الكليب فى مراكش بالمغرب، وكانت بطلة الفيديو الفنانة العراقية نور نعيم، والتى جسدت دور السلطانة.


ويستعد الفنان محمد رمضان للسباق الرمضاني المقبل العام 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركه سنرجي.
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الكلمات المفتاحية

يوتيوب محمد رمضان رايحين نسهر

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