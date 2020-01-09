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اليوم.. أبطال فيلم بنات ثانوي يحتفلون مع الجمهور

الخميس 09/يناير/2020 - 08:12 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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يحتفل اليوم اليوم الخميس أبطال فيلم "بنات ثانوي" بنجاح الذي حققه بعد العرض الخاص مع الجمهور في سينما سيتي ستارز.




ونشر المنتج أحمد السبكي، أفيش الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وعلق على الصورة قائلاً "ابطال فيلم "بنات ثانوي" يحتفلون مع الجمهور غدا الخميس بمجمع سينمات سيتي ستارز في حفل الساعه ال ٦ مساءا
ويحضرون العرض مع الجمهور.



جدير بالذكر أن فيلم بنات ثانوي من بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي وهنادي مهنى ومايان السيد ومي الغيطي وميدو عادل وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، كما حرص على حضور العرض الفنانة لطيفة وأحمد السبكي وعدد آخر من النجوم.
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